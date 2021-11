Abstimmung Schwyz lehnt Covid-Gesetz knapp ab Mit gut 51 Prozent Nein lehnt Schwyz das Covid-Gesetz ab. Das Ergebnis war knapper als im Sommer. Im Juni war die Covid-Vorlage in Schwyz noch mit 59 Prozent abgewiesen worden.

Ein Mann scannt das Covid-Zertifikat auf seinem Handy ein Bild: Christian Beutler / Keystone

Im Juni dieses Jahres war das Covid-Gesetz im Kanton Schwyz chancenlos. An der Abstimmung sprachen sich 59,1 Prozent der Schwyzer Stimmberechtigten gegen die Vorlage aus. Heute betrug der Anteil Nein-Stimmen kantonsweit noch 51,4 Prozent.

Nur in Küssnacht und Lachen kam es im Juni zu einer Ja-Mehrheit. Heute stimmten folgende Gemeinden Ja: Ingenbohl, Gersau, Lachen, Altendorf, Küssnacht, Wollerau, Freienbach und Feusisberg. Am deutlichsten wurde im Sommer die Covid-Vorlage in Unteriberg abgelehnt, mit 87,8 Prozent Nein (heute 81 Prozent Nein).

Die kantonale Stimmbeteiligung lag am 13. Juni für die Covid-Vorlage bei hohen 68,4 Prozent, heute sogar bei 74,3 Prozent. Im Kanton Schwyz wurden am Sonntag ausserdem die Justiz-Initiative klar abgelehnt und die Pflegeinitiative knapp angenommen. (gh)