Abt Urban Federer – der Schwyzer Wunschkandidat als Bischof Am Ostersonntag wird Bischof Huonder zurücktreten. Als mögliche Kandidaten werden Weihbischof Alain de Raemy oder Generalvikar Martin Grichting gehandelt. Schwyz hat andere Wünsche. Erhard Gick

Abt Urban Federer während eines Umzugs der Schweizer Gardisten durch Einsiedeln.(Bild: Alexandra Wey/Keystone, 23. August 2015)

Am 21. April tritt der Churer Bischof Huonder zurück. Jetzt werden diverse Namen gehandelt, die seine Nachfolge antreten könnten. Auch der Einsiedler Abt Urban Federer ist im Gespräch. Werner Inderbitzin, Präsident der Römisch-katholischen Kantonalkirche Schwyz, wird deutlich. «Was wir jetzt brauchen, ist ein Brückenbauer, jemand, der die Wogen in Chur glätten kann und über die notwendige Empathie verfügt.»

Am Wahltag kürt das Churer Domkapitel den Bischof aus einer vorgelegten Dreierliste. Ein verbrieftes Sonderrecht aus dem Jahr 1948 gewährt den 24 Domherren die Wahl des Bischofs. Allerdings kann Rom dem Domkapitel immer noch seinen Wunschkandidaten vorsetzen.

Liste mit «Blindem und Lahmem»

Auch die seinerzeitige Wahl von Bischof Huonder im 2007 halten viele für eine Farce, weil man dem Domkapitel eine Dreierliste «mit einem Blinden, einem Lahmen» und dem Wunschkandidaten Huonder präsentierte, wie Kritiker monierten. Selbst der konservative päpstliche Nuntius Thomas Gullickson hatte bereits im März 2017, unmittelbar vor dem erwarteten Rücktritt Huonders zu seinem 75. Geburtstag, erwähnt, dass die letzten Bischofswahlen mangelhaft gewesen seien. Er versicherte, für die Normalität der Churer Bischofswahl zu sorgen.

Auch Werner Inderbitzin wurde vom päpstlichen Nuntius befragt und gebeten, mögliche valable Kandidaten zu nennen. «Zu meiner Namensliste kann ich mich nicht äussern, denn die Befragten stehen unter der päpstlichen Schweigepflicht. Zur Frage allerdings, ob Abt Urban Federer ein möglicher Bischof sein könnte, ist meine Sicht, dass er ein guter Kandidat wäre.» Abt Urban Federer sei in der Stadt Zürich aufgewachsen, könne also auch die Anliegen der Stadtzürcher Katholiken glaubhaft vertreten. «Zudem wäre er eine Persönlichkeit, die wieder für die ­nötige Ruhe in Chur sorgen könnte», so Inderbitzin. Die Frage sei jetzt, ob er es überhaupt auf die Dreierliste schaffen kann.

Andere Kandidaten sind nicht erwünscht

Es sind zur Churer Bischofswahl verschiedene Namen gefallen, die nicht nur im Kanton Schwyz auf wenig Gefallen stossen. So der Westschweizer Weihbischof Alain de Raemy oder der ungeliebte Generalvikar Martin Grichting, der das schweizerische duale System ablehnt. Sollte Alain de Raemy Bischof werden, ist die Gefahr gross, dass Grichting Generalvikar bleibt, und das ist sicher zur Befriedung des Bistums keine Lösung.

Huonder könnte sich allerdings für seine Kandidaten in Rom stark machen wollen. Der neue Bischof soll eine Persönlichkeit im Dienste der Versöhnung sein und darf nicht polarisieren. Diesbezüglich wäre Abt Urban eine gute Lösung.

Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, gehen die Meinungen auch weit auseinander, ob die Wahl des neuen Bischofs vor ­Ostern oder spätestens vor den Sommerferien stattfinden wird. Der päpstliche Nuntius Thomas E. Gullickson führt jedenfalls aktuell Konsultationen beim Klerus des Churer Bistums durch. Generalvikar Martin Kopp hält es gar für möglich, dass Rom vorerst ­einen Administrator einsetzen könnte, der im Bistum Chur für Ordnung sorgen soll.