Algerier geht in Asylzentrum in Morschach mit Messer auf Libyer los

In der Nacht auf Freitag ist es im Asyl-Durchgangszentrum Degenbalm in Morschach zu einem Streit zwischen zwei Personen gekommen. Zwei Männer wurden verletzt und mussten hospitalisiert werden. Der mutmassliche Täter konnte am Tatort verhaftet werden.