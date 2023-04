Am Dienstagvormittag kurz vor 10.30 Uhr gingen auf der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz mehrere Meldungen über eine starke Rauchentwicklung in einem Zweifamilienhaus in Alpthal ein. Die Feuerwehr Alpthal sowie die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln konnten den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des entstandenen Brandschadens ist das Wohnhaus zur Zeit nicht bewohnbar. Die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.