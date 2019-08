Altendorf: Tötungsdelikt von 2004 in «Aktenzeichen XY ungelöst»

Über 15 Jahre ist es her, dass in Altendorf eine 22-jährige Frau in einem Reisebüro getötet wurde. Um neue Hinweise zur mutmasslichen Täterschaft zu erhalten, gelangen die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Schwyz in der Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst» mit Fragen an die Bevölkerung.