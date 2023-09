Altendorf/Einsiedeln Brand zerstört Stall komplett – Ursache geklärt Ein technischer Defekt ist Ursache für den Stallbrand vom 9. September Grenzgebiet zwischen Einsiedeln und Altendorf.

Der Stall stand in Vollbrand. Video: Silja Hänggi

Auf der Alp Gueteregg auf Altendorfer Gemeindeboden ist am Samstag, 9. September, ein Brand in einem Stall ausgebrochen, wie die Schwyzer Kantonspolizei mitteilt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren Altendorf und Vorderthal und die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln gelöscht werden. Sie wurden von einem Löschhelikopter der Heli Linth AG unterstützt.

Der vollständige zerstörte Stall. Bild: zvg

Verletzt wurde niemand, gleichwohl seien vorsorglich der Rettungsdienst und die Rega im Einsatz gestanden. Die Besitzer konnten die Tiere rechtzeitig in Sicherheit bringen, so die Kantonspolizei weiter. Der Stall wurde komplett zerstört.

In Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich hat die Kantonspolizei Schwyz die Brandursache untersucht. Wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte, steht ein technischer Defekt an einem in der Remise des Stallgebäudes abgestellten landwirtschaftlichen Fahrzeugs im Vordergrund.. (sig/zim)