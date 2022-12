Arth Rega rettet Schwerverletzten: Auto stürzt 200 Meter in die Tiefe Schrecklicher Verkehrsunfall auf der Arther Rufibergstrasse am Montagabend. Ein Wagen kam von der Fahrbahn ab und stürzte 200 Meter über den Abhang. Die Rettungsflugwacht flog einen Schwerverletzten ins Spital.

Grossalarm am Montagabend vor 17.30 Uhr in Arth. Vom Rufiberg kam die Meldung, dass jemand mit seinem Fahrzeug verunglückt sei. Nach ersten Informationen war das Auto talwärts auf der Rufibergstrasse Richtung Zugersee unterwegs, als es rechts von der Strecke geriet und über den steilen, teilweise verschneiten Hang in die Tiefe stürzte.

Am Auto entstand Totalschaden. Bild: Geri Holdener (Arth, 19. Dezember 2022)

Das Auto kam nach rund 200 Metern, oberhalb der St. Adrianstrasse, im Wiesland zum Stillstand. Die Schäden am Fahrzeug sind massiv, Dach und Front sind eingedrückt. Die Rega wurde aufgeboten. Mit einer Winde konnte der Patient aus dem schwierigen Gelände oberhalb des Wracks geborgen und ausgeflogen werden. Der Lenker wurde offenbar auf halbem Weg aus dem Fahrzeug geschleudert. Er hat sich laut ersten Meldungen schwere Verletzungen zugezogen und musste in ein auswärtiges Spital überbracht werden.

Der demolierte PW kann vermutlich erst am Dienstag geborgen werden, wie die Kantonspolizei Schwyz auf Anfrage des «Boten» erklärte.