Beim Bahnhof Arth-Goldau entsteht ein neuer Busbahnhof Die Stimmbürger der Gemeinde Arth haben zwei kommunalen Vorlagen zugestimmt: Sowohl die Teilnutzungsplanung des Bahnhofplatzes Goldau als auch der entsprechende Verpflichtungskredit wurden angenommen. Pascal Studer

So soll der Platz nach den Arbeiten aussehen. (Visualisierung: PD)

Die Bahnhof-Pläne in Arth erhielten am Sonntag deutliche Rückendeckung: Das Projekt «Zukunft Arth-Goldau, Teilnutzungsplanung Bahnhofplatz» wurde mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 64 Prozent angenommen. 2408 Stimmberechtigte nahmen die Vorlage an, 1352 lehnten sie ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 52 Prozent.

Dem Verpflichtungskredit von 17,7 Millionen Franken stimmten 2245 Artherinnen und Arther zu. Abgelehnt haben den Kredit 1482 Personen. Der Ja-Stimmen-Anteil beträgt damit 60.2 Prozent.

Der Arther Gemeinderat ist mit dem Abstimmungsresultat zufrieden. In einer Mitteilung richtete er sich am Sonntag unter anderem direkt an die Bevölkerung:

«Der Gemeinderat dankt der Bevölkerung für das entgegengebrachte Vertrauen. Der Dank geht aber auch an die politischen Parteien und die vielen positiven Kräfte, welche im Vorfeld der Abstimmung mit Überzeugung für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes Goldau eingestanden sind»

Die Planungsarbeiten für den neuen Bahnhofplatz samt Tiefgarage seien weit fortgeschritten. Das Ziel sei, das Projekt Ende 2020 realisiert zu haben. Die Vorarbeiten laufen. Der Arther Gemeinderat weiter: «Gleichzeitig soll noch im Juni die Eigentumsübertragung des Postgebäudes erfolgen und mit den Mietern eine möglichst einvernehmliche Lösung zu dessen rechtzeitiger Räumung gefunden werden.»