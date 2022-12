Asylwesen SVP Kanton Schwyz fordert sofortigen Aufnahmestopp für Asylsuchende Das Asylsystem in der Schweiz platzt aus Sicht der SVP aus allen Nähten. Alleine im Kanton Schwyz kämen jeden Monat weitere 100 bis 200 Asylsuchende dazu. Die Kantonalpartei fordert deshalb einen sofortigen Aufnahmestopp.

Es sei für die Gemeinden und Bezirke unmöglich geworden, die Hunderten von Asylsuchenden zu beherbergen, heisst es in einer Medienmitteilung der SVP Kanton Schwyz vom Donnerstag. Trotzdem kämen immer noch mehr Personen dazu. Nachdem im Jahr 2022 bis dato fast 70’000 Ukrainer in der Schweiz Schutz gefunden hätten, würden auch die Asylgesuche von Personen aus Herkunftsländern wie Afghanistan, Türkei, Burundi und Algerien seit September sprunghaft zunehmen. Allein aus den genannten Ländern haben laut SVP in der ersten November-Hälfte 1228 Personen ein Asylgesuch gestellt.

«Der Bund schiebt einfach an die Kantone, Bezirke und Gemeinden ab», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Kapazitäten seien ausgeschöpft und die Gemeinden hätten keine Kapazitäten mehr für weitere Asylsuchende.

SVP führt Platzmangel auf Wirtschaftsflüchlinge zurück

Deshalb fordert die SVP den Kanton Schwyz auf, einen sofortigen Aufnahmestopp für Asylsuchende zu verfügen. Dabei sollen aber internationales Recht und insbesondere die Genfer Konvention eingehalten werden. Menschen, die bei Leib und Leben bedroht sind, sollen weiterhin Zuflucht in der Schweiz finden.

Leider seien die Motive der Asylmigranten mehrheitlich wirtschaftlicher Art. Die Zuwanderung von Wirtschaftsmigranten über die Asylschiene müsse sofort gestoppt werden. Denn ihre Aufnahme führe dazu, dass es keinen Platz mehr gebe für echte Flüchtlinge, die ernsthaft bedroht sind. (zim)