Auftritt Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Was ist dran an den Liebesgerüchten? Bei ihrem Auftritt in der deutschen Sendung «Schlagerboom Open Air» in Kitzbühel haben die Schlagerstars Beatrice Egli und Florian Silbereisen die Gerüchteküche um eine mögliche Liebesbeziehung wieder ordentlich zum Kochen gebracht.

Zum ersten Mal stellten sie vor einem Millionenpublikum ihr Duett «Das wissen nur wir» vor. Die beiden besingen darin die Liebesgerüchte, die immer wieder über sie kursieren und wirkten dabei sehr vertraut. Im Interview mit dem «Blick» sagte der Ausserschwyzer Schlagerstar, dass es ihr «einfach nur Gänsehaut» beschert habe, ihr «musikalisches Baby» vor über 6000 Menschen in Kitzbühel (Österreich) und Millionen TV-Zuschauern zu präsentieren. «Florian ist ein exzellenter Entertainer und charmanter Gastgeber und für mich ist er darüber hinaus ein absoluter Herzensmensch», so Egli über ihren Duettpartner.

«Er hat mich immer unterstützt»

Silbereisen und sie hätten sich während der Pandemie gegenseitig stets unterstützt, so war Egli immer wieder als Co-Moderatorin an seiner Seite zu sehen. Ihm habe sie seit ihrem Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» vor zehn Jahren viel zu verdanken: «Er ist meinen Weg mit mir gegangen, hat mich vom Anfang meiner Karriere an unterstützt, was uns für immer zusammenwachsen lassen hat.»

Egli will Gerüchte nicht bestätigen

Gerüchte über eine Beziehung der beiden kursieren seit der Trennung von Silbereisen und Schlagerkönigin Helene Fischer Ende 2018 immer wieder. «Es wurde und wird so viel über uns geschrieben und nun haben wir mal den Spiess umgedreht», erklärte Egli dem «Blick». Sie äusserte in der Vergangenheit mehrfach, dass die Beziehung freundschaftlicher Natur sei. Dies wolle sie zur Zeit allerdings nicht bestätigen. Die Frage, was an den Liebesgerüchten nun dran sei, beantwortet sie mit einem Lachen und dem Liedtitel: «Das wissen nur wir».