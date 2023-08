Ausserschwyz Bei der Lipo fackelte ein Buchstabe ab Ein Schriftzug an einem Pfäffiker Gewerbegebäude hatte am Samstag Feuer gefangen. Die Feuerwehr kam mit der Autodrehleiter und löschte ein loderndes «P».

Am Samstagabend ist gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Schwyz kurz vor 20 Uhr eine Leuchtreklame an der Aussenfassade eines Gebäudes an der Eichenstrasse in Pfäffikon in Brand geraten. «Durch das schnelle Eingreifen der Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund», teilte die Kapo mit. Feuer gefangen hatte der Buchstabe «P» des Schriftzugs Lipo. Die anderen drei Buchstaben blieben unversehrt. (gh)