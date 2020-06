Vier angezeigte Autoposer, sechs weitere Anzeigen und 14 Bussen – die Bilanz zweier Kontrollen der Schwyzer Polizei Die Kantonspolizei Schwyz zeigte am Sonntag im Raum Schwyz vier Lenker wegen unerlaubten Änderungen an ihren Fahrzeugen an. Am Samstag führte sie gemeinsam mit der Zürcher Polizei eine koordinierte Grosskontrolle durch.

(se) Am Sonntagmittag führte die Kantonspolizei im Raum Schwyz eine Kontrolle mit Fokus auf zu laute oder getunte Fahrzeuge durch. Von insgesamt 30 Gefährten mussten sechs für eine eingehende Untersuchung ins Verkehrsamt überführt werden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Dabei zeigte die Polizei vier Fahrzeuglenker wegen illegalem Tuning an. Auch ein 19-jähriger Schweizer wurde angezeigt, weil er ohne Versicherungsschutz und mit dem Kontrollschild eines anderen Autos fuhr.

Bereits am Samstag kontrollierten die Kantonspolizeien Schwyz und Zürich auf der Autobahn A3 und auf der Zürichstrasse in Altendorf im Rahmen einer Grosskontrolle 60 Fahrzeuge. Sechs Personen müssen angezeigt werde, da sie selber nicht in fahrfähigem Zustand waren, zu schnell fuhren oder das Gefährt nicht betriebssicher war. Ausserdem wurden 14 Ordnungsbussen ausgestellt.