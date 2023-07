Axenstrasse Radfahrer sind alarmiert: «Ein Velofahrverbot bis 2033 wäre eine Zumutung» Nach dem Veloverbot am Axen fordern Verbände, dass das Astra einen funktionierenden Veloverlad zwischen Brunnen und Sisikon aufbaut.

Eine der Sicherheitsmassnahme an der Axenstrasse betrifft den Fahrradverkehr: Ab Dienstag, 11. Juli 2023, kann man nicht mehr mit dem Velo von Brunnen nach Sisikon fahren. Video: Tele 1

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat am Montag mitgeteilt, dass unter anderem ein Veloverbot für die Axenstrasse zwischen Brunnen und Sisikon verfügt werde. Dies im Sinne einer Pilotphase ab Dienstag, 11. Juli, bis voraussichtlich im Oktober. Denn auch bei Tempo 60 sei das Befahren der Axenstrasse aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und der engen Platzverhältnisse für Velofahrende nicht sicher, heisst es vom Astra. Als Ersatzmassnahme wird ein Veloverlad angeboten.

Die Massnahmen des Astra für mehr Sicherheit am Axen stossen nicht überall auf Verständnis. Aus touristischer Sicht sagt Giacomo Garaventa, Verwaltungsratspräsident der Erlebnisregion Mythen, dass die Thematik noch analysiert werden müsse. Es gelte, «eine gemeinsame Lösung zu finden und die Interessen von Radfahrern, Verkehrssicherheit und Tourismus unter einen Hut zu bringen».

Für Rennvelofahrende umständlich

Der Präsident des Kantonalverbands der Schwyzer Rad- und Motorfahrer-Vereine, Andreas Vetsch, führt auf Anfrage aus, dass das Radfahrverbot am Axen «als temporäre Massnahme» gerechtfertigt sei. «Wenn das Fahrverbot aber bis zur Fertigstellung der A4 Neue Axenstrasse im Jahr 2033 bleibt, ist es eine Zumutung, es muss eine andere Lösung gefunden werden.»

Die Axenstrasse bei Brunnen, rechts im Bild ist Morschach zu sehen. Bild: PD

Vetsch gibt als Beispiel den Veloclub Altendorf an, der jährlich eine Tour mit den Rennvelos über den Klausen mache. «Für die Rennvelofahrer ist ein Transport mit dem Shuttle umständlich.» Es könne auch nicht sein, so Vetsch, dass man sich ab einer gewissen Menge an Radfahrenden anmelden müsse. Er befürchtet, dass der Veloverlad in Stosszeiten überlastet sein könnte und es zu langen Wartezeiten kommen werde.

250'000 Franken für den Verlad

Vom VCS Sektion Schwyz sagt Markus Andreas Bamert, dass die Sperrung für die Velos aus Sicherheitsgründen zwar nachvollziehbar sei, «wir haben aber sicher keine Freude daran, und es ist unangenehm». Entscheidend sei, wie gut das Astra den Shuttlebetrieb umsetze.

Wie Samuel Hool, Mediensprecher im Astra, auf Anfrage ausführt, wird für den Veloverlad in der Pilotphase mit Kosten von 250 000 Franken gerechnet. Mit dem Veloverlad-Shuttleservice werden Brunnen, Morschach über den Rastplatz Wolfsprung und die Tellsplatte bei Sisikon erschlossen.