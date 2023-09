Bergunfall Stoos: 60-jährige Wanderin abgestürzt Am Mittwochnachmittag ist eine 60-jährige Wanderin im Bereich Huser-Stock in Stoos abgestürzt. Sie wurde mittels Helikopter geborgen.

Die Touristin war in einer Gruppe unterwegs in Richtung Fronalpstock und stürzte vom Wanderweg im Bereich Huser-Stock in Stoos rund 20 Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Schwyz am Donnerstag mitteilt. Die Verunfallte musste von der Rettungsflugwacht aus dem steilen Gelände geborgen und mit erheblichen Verletzungen in ein ausserkantonales Spital eingeliefert werden.

Spezialisten der Kantonspolizei Schwyz haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.