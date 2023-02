Einsiedeln Auto stürzt 20 Meter in ein Tobel – drei Verletzte Auf der Strasse Wäni zwischen Einsiedeln und Trachslau hat sich am Sonntag ein Selbstunfall ereignet. Die Strasse war vier Stunden lang gesperrt.

Das Fahrzeug kam zwischen Bäumen auf dem Dach zum Stillstand. Bild: Geri Holdener / Bote der Urschweiz

Ein Fahrzeug mit deutschen Nummernschildern war auf der Nebenstrasse Wäni talwärts vom Josefsdörfli her in Richtung Einsiedeln unterwegs, als es auf schneebedeckter Fahrbahn ausgangs einer Rechtskurve nach links wegrutschte, von der Strasse geriet und in ein Tobel stürzte. Nach rund 20 Metern kam der Wagen in den Bäumen auf dem Dach zum Stillstand. Wie durch ein Wunder erlitten die drei Insassen nur leichte Verletzungen.

Ein vorsorglich aufgebotener Helikopter der Rega konnte wieder den Rückflug antreten, ebenso konnte der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst Lachen vorzeitig zurückkehren. Die Betreuung der Patienten wurde durch den Rettungsdienst Einsiedeln sichergestellt. Die Feuerwehr Einsiedeln sicherte den Wagen, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Für die Bergungsarbeiten blieb die Strasse bis 17 Uhr gesperrt.