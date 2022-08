Bevölkerungsstatistik Ein Fünftel der Schwyzer Bevölkerung ist über 64 – diese Gemeinden stechen aus der Statistik heraus 2021 lag der Anteil der über 64-Jährigen im Kanton Schwyz bei 20 Prozent und somit genau auf gesamtschweizerischem Niveau.

Der Anteil an Personen über 65 nahm im letzten Jahrzehnt im Kanton Schwyz mehr als ein Drittel zu. Bild: Pexels

Am Donnerstag hat das Bundesamt für Statistik (BFS) die neuesten Zahlen zum Bevölkerungswachstum in der Schweiz veröffentlicht. Im Zentrum des Berichts stand mitunter die demografische Entwicklung nach Altersklassen. So umfasste die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz im Jahr 2021 gemäss BFS 8'738'800 Personen, also 0,8 Prozent oder 68 500 Personen mehr als im Jahr zuvor. Jede fünfte Frau und jeder sechste Mann waren gemäss BFS älter als 64, und schweizweit betrug der Anteil der über 64-jährigen mit nahezu 1,7 Millionen Personen knapp 20 Prozent.

Kleine Schwyzer Gemeinden mit Rückgang bei unter 35-Jährigen

Der «Bote» hat in diesem Zusammenhang beim BFS die Zahlen für den Kanton Schwyz ermittelt und mit dem Zeitraum der Jahre 2011 bis 2021 verglichen. Über den ganzen Kanton gesehen, nahm der Anteil der Personen ab 65 um mehr als ein Drittel zu, wobei der Anteil der unter 35-Jährigen mit einer Zunahme von zwei Prozent stabil blieb. Insgesamt stieg die Bevölkerung im Kanton von 2011 bis 2021 aufgrund von Geburtenüberschüssen und Nettozuwanderung um 11 Prozent. Einen überdurchschnittlich hohen Zuwachs verzeichnete die Gemeinde Rothenthurm, deren Einwohnerbestand in zehn Jahren um 18 Prozent anstiegt. Bei den über 64-Jährigen waren es dort gar 45 Prozent.

Rückgang der Gesamtbevölkerung nur in Muotathal

Ebenfalls aus der Statistik heraus sticht die Gemeinde Oberiberg, deren Anteil der über 64-Jährigen seit 2011 um 42 Prozent zunahm, dies bei einer gleichzeitigen Abnahme der unter 35-Jährigen um 14 Prozent. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung in der Gemeinde Muotathal, die als einzige Gemeinde einen Bevölkerungsrückgang aufweist und wo der Anteil der unter 35-Jährigen trotz Geburtenüberschuss um 11 Prozent schrumpfte.

Sonderfälle im inneren Kantonsteil und Anstieg im äusseren

Spitzenreiter ist mit 14 Prozent Zuwachs der Bezirk March, wo die Gesamtbevölkerung von 5852 auf 8281 Personen anstieg. Begleitet wird die dortige Zunahme von einer Anteilserhöhung bei den über 64-Jährigen auf 42 Prozent. Als statistische Sonderfälle gelten die Gemeinden Ingenbohl, Gersau, Oberiberg und Alpthal, die trotz negativem Geburtenüberschuss einen Bevölkerungszuwachs verzeichneten.