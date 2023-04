Bezirk Höfe Über 50'000 Franken Sachschaden: Polizei schnappt jungen Sprayer Nach intensiven polizeilichen Ermittlungen werden einem 20-Jährigen insgesamt 50 Graffitis im Bezirk Höfe zur Last gelegt.

In einem aufwendigen Ermittlungsverfahren unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz hat die Kantonspolizei einen 20-jährigen Schweizer als mutmasslichen Sprayer ermittelt. Der im Kanton Schwyz wohnhafte Mann ist geständig, in der Zeit von 2021 bis 2022 mehrere Sachbeschädigungen begangen zu haben, heisst es in der Mitteilung.

Ihm werden insgesamt 50 Sprayereien im Bezirk Höfe zur Last gelegt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 50’000 Franken. Der Mann muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft Schwyz für die begangenen Straftaten verantworten. (tos)