Bezirk Schwyz Rotenflue-Bürgschaft wurde verworfen Im Bezirk Schwyz sagt das Volk Nein zur zwei Millionen schweren Kreditsicherung für die Rotenfluebahn. Nur drei der 15 Gemeinden stimmten für die Vorlage.

(gh) Das Stimmvolk des Bezirks Schwyz hat am Sonntag die Einzelinitiative für die Gewährung einer Kreditsicherungsgarantie von 2 Millionen Franken durch den Bezirk an die Rotenfluebahn Mythenregion AG Schwyz mit 9493 zu 11'259 Stimmen abgewiesen. Das entspricht einem Nein-Stimmenanteil von 54 Prozent Die Abstimmung war Teil eines Gesamtpakets, an dem auch die Gemeinde Schwyz, der Kanton und Private ihren Beitrag zugesichert haben, sofern der Bezirk mitgemacht hätte.

Alle Gemeinden stimmten Nein, bis auf Schwyz, Illgau und Riemenstalden. In der Gemeinde Schwyz passierte die Vorlage heute mit 3542 Ja zu 2649 Nein, das entspricht einem Ja-Stimmenanteil von 57 Prozent, bei einer hohen Stimmbeteiligung von fast 60 Prozent. An der Gemeindeabstimmung im letzten September war das Bürgschaftsgeschäft noch mit 70 Prozent Ja-Stimmen angenommen worden.

Dem Urnengang ist eine sehr emotionaler Abstimmungskampf vorausgegangen. Laut Bahnbetreibern und Befürwortern hätte die Kreditsicherungsgarantie dazu beigetragen, die Zukunft der Seilbahn sichern. Mit der Kreditgarantie wäre es der Rotenfluebahn möglich gewesen, Darlehen zu günstigeren Konditionen zu erhalten. Direkt wäre in der jetzigen Ausgangslage kein Geld aus dem Bezirkstopf zur Bahn geflossen, es hätte sich um eine Zusicherung gehandelt. Weitere Gründe, die laut den Befürwortern für ein Ja gesprochen hätten: Die Rotenfluebahn sei bei den Leuten beliebt, beschäftige über 30 Angestellte und der Umsatz in Millionenhöhe würde zur lokalen Wertschöpfung beitragen.

Aber die Vorlage war alles andere als unumstritten. Im Vorfeld bildete sich Opposition im Komitee «Nein zur Bürgschaft Rotenflue». Es gab die Empfehlung raus, das Begehren abzulehnen. Schon jetzt habe die Rotenfluebahn Millionen von Franken öffentliche Gelder und zinslose Darlehen erhalten, deutlich mehr als andere Tourismusanbieter in der Region. Ausserdem bezeichnete das Nein-Komitee die ganze Bahn als überdimensioniert und den Betreibern wurde mangelnde Transparenz vorgeworfen.

Der Schwyzer Bezirksrat selbst hatte das Begehren ebenfalls zur Ablehnung empfohlen. Der Bezirk habe seine finanziellen Mittel für Kernaufgaben wie Bildung und Sicherheit einzusetzen, nicht für touristische Anlagen. Zur Einzelinitiative schrieb der Bezirksrat in seiner Botschaft: «Tourismusförderung ist keine Aufgabe eines Mehrgemeindebezirks. Im schlechtesten Falle müssten die Bezirksbürger für die Eventualverpflichtung gerade stehen.»