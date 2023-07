Bezirksgericht Zürich So lief der Morgen beim Prozess gegen Bernhard Diethelm SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm steht vor Gericht, da er eine Prostituierte in Lebensgefahr gebracht habe. Vier Jahre soll er ins Gefängnis. Nun läuft der Prozess.

Der Schwyzer Kantonsrat Bernhard Diethelm, als er vergangene Woche vor die Medien trat. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Schwyz, 28. 6. 2023)

Seit Montagmorgen muss sich der Schwzyer SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm in Zürich vor Gericht verantworten. Dies, weil ihm vorgeworfen wird, eine Prostituierte in Zürich derart misshandelt zu haben, dass sie gemäss Anklage in Lebensgefahr war. Diethelm soll versucht haben, die Frau mit einer Substanz gefügig zu machen. Der SVP-Politiker soll sich mit der Frau für 4’200 Franken zu sadomasochistischen Rollenspielen verabredet haben.

Dafür forderte der Staatsanwalt am Montagmorgen vor Gericht eine Freiheitsstrafe für den 40-Jährigen von vier Jahren und eine Busse von 1'000 Franken.

Als erstes spricht die Privatklägerin

Gemäss einem Ticker von Pilatus Today schilderte zunächst die Privatklägerin ihre Sicht der Dinge. So habe Diethelm sie gepackt, als sie ihm gesagt habe, er soll das Geld bereit legen. Der Freier habe sie in den Schwitzkasten genommen und ihr den Mund zugehalten. Auch habe sie einen komischen Geruch in der Nase bemerkt. Laut der Frau wollte Bernhard Diethelm nie Geschlechtsverkehr. «Es ging ihm lediglich um Dominanz», so die Privatklägerin.

Diethelm beantwortet Fragen des Richters

Nach der Pause im Bezirksgericht Zürich musste sich Diethelm den Fragen des Richters stellen.Diethelm schilderte das Treffen folgendermassen: «Ich brachte Geschenke mit. Als ich dort ankam musste ich auf die Toilette. Danach ging ich ins Wohnzimmer zur Klägerin und stand hinter sie. Sie erkundigte sich nach dem Geld. Ich verwies auf die Tasche. Wo dieses Geld heute ist, weiss ich nicht. In der Tasche waren 1’500 Franken.» Gemäss dem «Today»-Ticker hätten sich die beiden wegen des Geldes gestritten. «Nach dem Biss der Klägerin sah ich rot. Das gebe ich zu. Ich hatte nie die Absicht sie zu vergewaltigen oder zu nötigen», wird Diethelm zitiert.

Im Gerichtssaal sei sehr viel diskutiert worden, welche Summe nun tatsächlich abgemacht war oder realistisch sei für die Dienstleistungen, tickerte «Today». Dies soll auch der Auslöser für den Streit gewesen sein. «Sie wurde ziemlich wütend und es kam zu Handgreiflichkeiten. Sie biss mich in die Hand. Ich sah rot und habe überreagiert. Dafür habe ich mich aber auch entschuldigt.» Danach soll er sie geschubst haben.

Auf die Fragen, ob Diethelm die Klägerin in den Schwitzkasten genommen oder gewürgt habe, antwortete der SVP-Politiker zweimal mit «Nein». Diethelm bestreitet auch, seine Hand an den Mund der Frau gelegt zu haben.

Laut dem Richter suchte Diethelm auf seinem Handy im damaligen Zeitraum «Chlorophorm kaufen legal Schweiz» im Internet. Gemäss «Today» bezeichnete er diese Internet-Suche als Dummheit ohne triftigen Grund. «Ich war nie im Besitz von solchen Flüssigkeiten», sagte der Angeklagte.

Der Richter fragte den Angeklagten, ob er sich ein mögliches Motiv und damit eine Absicht gegen ihn denken kann. Diese Frage beantwortete der SVP-Politiker mit «Nein».

Staatsanwältin hält an vier Jahren fest

Anschliessend trug die Staatsanwältin ihre Anklagepunkte gegen Diethelm vor. Sie hält an den Punkten in der Anklageschrift fest. Diethelm sei schuldig zu sprechen und die vierjährige Freiheitsstrafe zu vollziehen. Die Staatsanwaltschaft bezeichnet die Taten als «puren Egoismus». Der Wägitaler habe sich seinem Triebverhalten ergeben und zeige nun keinerlei Einsicht.

Am Mittag sprach die Anwältin der Privatklägerin. Sie betonte, dass ihre Klientin stets stringente Aussagen gemacht habe. Laut der Anwältin der Privatklägerin seien die Aussagen von Diethelm hingegen spärlich und wenig glaubhaft gewesen.

Der Prozess geht noch weiter. Möglicherweise folgt ein Urteil noch am Montag. (mme)

++Update folgt++