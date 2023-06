Biberbrugg Velofahrer nach Unfall erheblich verletzt – Polizei sucht Zeugen Am Samstag verletzte sich ein Mann beim Velofahren erheblich. Zur Klärung der Unfallursache sucht die Kantonspolizei Schwyz Augenzeugen.

Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, stürzte am Samstagnachmittag, um 15.15 Uhr ein 48-jähriger Velofahrer auf der H8. Der Mann fuhr von Biberbrugg in Richtung Schindellegi. Er kam auf der zweispurigen Strecke in einer Linkskurve zu Fall und wurde dabei erheblich verletzt.

Der Velofahrer wurde von einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen. Zur Klärung der genauen Unfallursache sucht die Kantonspolizei Schwyz Personen, die sachdienliche Hinweise machen können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 041 819 29 29 zu melden. (sfr)