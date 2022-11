Bilanz Kantonspolizei Schwyz blickt auf friedliches Halloween zurück – Eierwürfe führten zu mehreren Meldungen In der Nacht auf Allerheiligen waren im Kanton Schwyz viele gruslige Gestalten unterwegs. Die Festlichkeiten zu Halloween verliefen jedoch grossmehrheitlich friedlich – einige gefährliche Gegenstände mussten durch die Polizei konfisziert werden.

Halloween verlief im Kanton Schwyz grossmehrheitlich ruhig. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Am Montagabend sei die Polizei auf dem gesamten Kantonsgebiet verstärkt präsent gewesen, um jugendliche Gruppen präventiv anzusprechen und wo nötig zu kontrollieren. Dabei wurden in drei Fällen gefährliche Gegenstände wie Messer und Schlagringe entdeckt und von der Polizei eingezogen. Einer Person mussten mitgeführte Betäubungsmittel abgenommen werden.

Mehrere Dutzend Eier konfisziert

Die grösste Gefahr ging diese Halloween-Nacht wohl von Eierwerfern aus: Bis in die Morgenstunden des 1. Novembers gingen bei der Kantonspolizei zwei Meldungen von Fassadenverschmutzungen durch Eier ein – gleichzeitig zogen die Polizistinnen und Polizisten bei Kontrollen von Kindern und Jugendlichen mehrere Dutzend Eier ein.

Vorfall in Morschach Am Montagnachmittag wurde ein Bauer auf seinem Hof in Morschach verletzt. Beim Öffnen eines Zaunes wurde der Mann von einem Stier angegriffen und gegen die Stallwand gedrückt. Der 61-Jährige musste mit unbestimmten Verletzungen von der Rega in ein ausserkantonales Spital gebracht werden. (mha)

Abgesehen von einer Meldung wegen eines beschädigten Briefkastens gab es im Kanton Schwyz keine weiteren Vorfälle – die Kantonspolizei blickt in ihrer Mitteilung auf eine «ruhige und friedliche Halloween-Nacht 2022 ohne negative Auswüchse» zurück. (mha)