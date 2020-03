Live Bisherige liegen bei den Regierungsratswahlen in Schwyz klar in Führung: der Wahlsonntag im Ticker Im Kanton Schwyz geht es heute um 7 Sitze im Regierungs- und 100 Sitze im Kantonsrat. Wir liefern Ihnen im Ticker alle Resultate und Reaktionen.

13:29 Uhr

Regierungsratswahlen: 14 von 30 Gemeinden ausgezählt

Jetzt liegen auch die Resultate aus Gersau, Tuggen und Vorderthal vor. Aktualisiert bedeutet das:

Zwischenresultat von 13.25 Uhr, 14 von 30 Gemeinden * bisher im Amt. 1 449

13:10 Uhr

Kantonsratswahlen: noch keine Tendenz

Auch bei den Kantonsratswahlen sind elf Gemeinden ausgezählt. Auf Basis Listenstimmen kommt die SVP auf 7 Mandate, die CVP auf 4, die FDP auf 2 sowie die SP auf 1 Mandat. Konkrete Tendenzen lassen sie hier noch nicht ableiten.

13:03 Uhr

Regierungsratswahlen: 11 von 30 Gemeinden ausgezählt

Auch Freienbach, Oberiberg, Riemenstalden und Muotathal haben ausgezählt. Ein erstes Fazit nach elf ausgezählten Gemeinden zeigt: Die Bisherigen liegen klar in Führung. Gut im Rennen liegen Herbert Huwiler (SVP) und Sandro Patierno (CVP). Am Ende der Zwischenrangliste liegen die SP-Herausforderer Michael Fuchs und Elsbeth Anderegg Marty sowie GLP-Kandidat Michael Spirig. Es fehlen aber noch 19 Gemeinden, darunter auch Schwyz.

Zwischenresultat von 12.55 Uhr, 11 von 30 Gemeinden * bisher im Amt. 1 137

12:43 Uhr

Regierungsratswahlen: 7 von 30 Gemeinden ausgezählt

Die ersten Resultate aus den Gemeinden Alpthal, Illgau, Innerthal, Lauerz, Morschach, Steinerberg und Unteriberg liegen vor:

Zwischenresultat von 12.40 Uhr, 7 von 30 Gemeinden * bisher im Amt. 238

12:29 Uhr

Erste Gemeinden haben ausgezählt

Alpthal (49% Stimmbeteiligung), Illgau (28%), Innerthal (69%), Morschach (44%), Muotathal (34%) und Steinerberg (35%) haben ihre Stimmen ausgezählt und dem Kanton gemeldet. Ausser der Stimmbeteiligung lässt sich allerdings noch nicht viel sagen. Konkrete Resultate liegen noch keine vor.

11:55 Uhr

Offen, wie die Gemeinden auszählen

Eine Übersicht, wie die Gemeinden die Auszählung jetzt handhaben würden, habe der Kanton nicht, so Andreas Luig, Informationbeauftragter des Kantons Schwyz, auf Anfrage. Die gute Nachricht: Bis am Sonntagmittag hat sich noch keine Gemeinde im Sinn einer Vorwarnung bei den Kantonsbehörden gemeldet, dass es zu grossen Verspätungen kommen könnte.

11:40 Uhr

Verzögerungen beim Auszählen?

Ausgezählt wird in jeder Gemeinde einzeln. Überall gelten die aktuellen Hygienevorgaben. Und: Es darf höchstens in Fünfergruppen ausgezählt werden. Kommt hinzu, bei den Stimmenzählern handelt es sich oft um Pensionäre im freiwilligen Dienst für die Öffentlichkeit. Es ist extra Vorsicht geboten. Eine Option wäre, in mehreren Gemeinderäumen gleichzeitig, aufgesplittet in einzelne Kleingruppen, die Wahlzettel auszuzählen. Auf der Hand liegt, dass organisatorisch ein gewisser Mehraufwand anfällt. Gleichzeitig darf die Qualität und Verlässlichkeit der Auszählung nicht leiden. Das könnte bedeuten, dass die Resultate mit Verspätung an den Kanton geliefert werden. Das bleibt heute vorerst die grosse Unbekannte.

11:20 Uhr

So sieht das Tagesprogramm aus:

12 Uhr - erste Zwischenresultate

Wann mit Endresultaten zu rechnen ist, ist aufgrund der aktuellen Lage wegen des Corona-Virus nicht zu prognostizieren.

11:00 Uhr

Ausgangslage im Regierungsrat

Zehn Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen um den Einzug in die siebenköpfige Schwyzer Regierung. Auf die neue Legislatur hin werden zwei Sitze frei, derjenige von Othmar Reichmuth (CVP) und jener von René Bünter (SVP). Erneut antreten werden die bisherigen Regierungsräte André Rüegsegger und Andreas Barraud (beide SVP), Michael Stähli (CVP) sowie Kaspar Michel und Petra Steimen-Rickenbacher (beide FDP). Neu in die Schwyzer Regierung wollen Herbert Huwiler (SVP), Sandro Patierno (CVP), Michael Fuchs und Elsbeth Anderegg Marty (beide SP) und Michael Spirig (GLP).

FDP und SVP sind eine Allianz eingegangen. Die Parteien setzten ihre Regierungsratskandidaten gegenseitig auf die Listen, um die fünf bürgerlichen Regierungssitze zu verteidigen. Das hatten sie bereits vor vier Jahren getan. Dies sorgte für Unmut auf Seiten von SP und CVP. Sie sprachen von einer «Päckli-Politik», die einzig dem Machterhalt diene, und die Wahl zur Farce verkommen lasse. Bei den Ständeratswahlen im vergangenen Herbst hatte die SP neben ihrem eigenen Kandidaten auch CVP-Kandidat Reichmuth unterstützt.

10:45 Uhr

Ausgangslage im Kantonsrat

Kanton Schwyz: Sitzverteilung im Kantonsrat 100 Sitze SVP 33 Sitze CVP 27 Sitze FDP 22 Sitze SP 14 Sitze GLP 3 Sitze parteilos 1 Sitz

Die Parteistärken im Kanton Schwyz SVP 33,1% CVP 27,2% FDP 21,6% SP 15,2% GLP 2,5% parteilos 0,4%

10:30 Uhr

Hallo und herzlich willkommen. Im Kanton Schwyz wird heute gewählt. Regierungsrat und Kantonsrat werden neu bestimmt. Bei uns werden Sie über alle Entscheidungen laufend informiert.