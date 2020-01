Brand in einem Silo in Rothenthurm Beim Brand in einem Sägemehlsilo in Rothenthurm konnte die Feuerwehr eine Ausbreitung auf andere Gebäude verhindern. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Feuerwehr bekämpft den Brand im Sägemehlsilo. Bild: Kapo Schwyz

(zim) Am Donnerstag ist gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz an der Kronenstrasse in Rothenthurm ein Feuer ausgebrochen. Kurz nach 21.15 Uhr seien bei der Polizei mehrere Meldungen über den Brandausbruch eingegangen.

Die Feuerwehr Rothenthurm und die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln hätten den Brandherd in einem Sägemehlsilo lokalisiert, eine Ausbreitung verhindert und das Feuer löschen können.

Die Brandursache stehe zurzeit nicht fest. Eine technische Ursache steht laut Polizeiangaben im Vordergrund.