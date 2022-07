Bruchstrasse Luzern Hausbesetzer tappen jetzt im Dunkeln und betteln bei Nachbarn um Strom Die leerstehende Liegenschaft an der Bruchstrasse 64 wird seit Tagen von Aktivistinnen und Aktivisten besetzt. Wie die Gruppe Bruch mitteilt, hätten nun die Hauseigentümer den Strom abstellen lassen.

Die Liegenschaft an der Bruchstrasse 64 in Luzern. Bild: Roman Hodel

«Wir Besetzerinnen und Besetzer der Bruchstrasse 64 hatten heute Morgen ein finsteres Erwachen. Der Kaffee blieb ungekocht und die Dusche kalt.» Das schreibt die Gruppe Bruch in einer Mitteilung am Freitagmittag. Angeblich wurde der Strom im Haus abgestellt. Die Gruppe, die seit über zehn Tagen die leerstehende Liegenschaft besetzt, schreibt hierzu: «Wie auf Nachfrage bei der EWL in Erfahrung gebracht wurde, haben die Hauseigentümer die Stromversorgung abstellen lassen.» Unsere Zeitung konnte die Hauseigentümer am Freitagmittag für eine Stellungnahme nicht erreichen.

Die Gruppe hat laut eigenen Angaben mehrfach versucht, die Hausbesitzer zu erreichen, um über Projektideen für das Haus und dessen Nutzung zu diskutieren. «Auf unsere schriftliche und telefonische Kontaktaufnahme wurde nicht oder nur ablehnend eingegangen.»

Hausbesetzer betteln bei Nachbarn um Strom

Gemäss ihrer Mitteilung bittet die Besetzer-Gruppe in der Nachbarschaft um Mithilfe und startete einen entsprechenden Aufruf: «Kannst Du dir vorstellen, uns via Deinen Balkon oder ein höher gelegenes Fenster mit einem langen Kabel etwas Elektrizität ins Haus fliessen zu lassen?» Die EWL bestätigt auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1, dass sie einen offiziellen Auftrag erhalten haben, den Strom in der Bruchstrasse 64 abzustellen. (pl)