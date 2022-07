Brunnen Unfall beim Wolfsprung führt zu Stau auf der Axenstrasse Grosseinsatz auf der Axenstrasse. Am Sonntagmittag kam es offenbar zu einem schweren Unfall beim Wolfsprung. Der Verkehr auf der Axenstrasse wird bis auf Weiteres einspurig geführt.

Zahlreiche Schaulustige säumen die Unfallstelle beim Wolfsprung. Bild: Webcam AfBN

Aufgrund des Unfall wurde der Mositunnel gesperrt und der Verkehr bei der Ausfahrt in Ingenbohl abgeleitet. Der Verkehr staut sich auf der Axenstrasse von beiden Seiten her beim Wolfsprung. Passanten schauen in die Tiefe hinunter zum Vierwaldstättersee. Die Feuerwehr wurde aufgeboten. Mehrere Fahrzeuge des Rettungsdiensts Schwyz rückten aus, die Rega flog ebenfalls nach Brunnen.

Gemäss TCS kommt es aufgrund der Wechselseitigen Verkehrsführung zu Stau auf der Axenstrasse in beiden Richtung. gh/zim