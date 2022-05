Sisikon Neue Axenstrasse: Bau einer Brücke im Bereich Gumpisch beginnt An einer öffentlichen Informationsveranstaltung sind die Einwohnerinnen und Einwohner von Sisikon über den aktuellen Stand des Baus der neuen Axenstrasse informiert worden. Mit Sicherungsarbeiten im Bereich Gumpisch ist am Montag begonnen worden.

Aufgrund einer Beschwerde von Umweltverbänden ist die Plangenehmigungsverfügung für den Bau der neuen Axenstrasse noch nicht rechtskräftig. Für einige Projektbestandteile hat das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde aber die aufschiebende Wirkung entzogen, wie der Kanton Schwyz mitteilt.

Beim Strassenabschnitt Gumpisch der Axenstrasse ist es wegen Steinschlägen immer wieder zu Strassensperrungen gekommen. Dies soll mit den Sicherungsarbeiten geändert werden. Bild: Florian Arnold (Sisikon, 19. Dezember 2019)

So auch für die Sicherungsarbeiten im Bereich Gumpisch, mit denen am Montag, 2. Mai, begonnen worden ist. Ziel dabei ist es, in Zukunft Strassensperrungen wegen Steinschlägen zu verhindern. Als Voraussetzung für den Bau der neuen Galerie wird parallel zur bestehenden Axenstrasse eine Hilfsbrücke errichtet. Dadurch wird unter anderem eine sichere Verkehrsführung während der Bauphase gewährleistet. Während des Bauablaufs werde es zu Verkehrsbehinderungen und Vollsperrungen der Axenstrasse kommen.

Am 2. Mai sind die Einwohnerinnen und Einwohner von Sisikon über den aktuellen Stand des Grossprojektes informiert worden. Im Rahmen des rechtlich möglichen schreiten die Arbeiten planmässig voran. Bereits weitgehend fertiggestellt wurden die Ersatzbiotope im Bereich des neuen Portals Ingebohl. Das Kabeltrassee zur Baustromversorgung auf der bestehenden Axenstrasse zwischen Flüelen und Gumpisch stehe vor dem Zwischenabschluss. (cn)