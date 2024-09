Brunnen Fondue-Iglus im Lido direkt am Vierwaldstättersee geplant Die neuen Gastgeber im Lido haben eine innovative Idee für die Wintersaison. In den Iglus könnten bis zu 40 Gäste Platz finden.

Eine Visualisierung zeigt die Fondue-Iglus im Aussenbereich des Seerestaurants Lido in Brunnen. Bild: PD

Das Seerestaurant Lido in Brunnen hat mit Reto Wiederkehr und Constantin Sommerschuh seit dem 1. November neue Gastgeber. Das Lido ist im Eigentum der Gemeinde Ingenbohl, so auch der Aussenbereich.

Da im Winter kein Terrassenbetrieb möglich ist, wollen die beiden Gastgeber eine innovative Idee umsetzen. Das Baugesuch dafür ist im aktuellen Amtsblatt ausgeschrieben.

Zu sechst ein Fondue geniessen

Die Pächter planen, fünf Iglus und eine Gondel aus den Sechzigerjahren im Aussenbereich des Lidos aufzustellen. Selbstverständlich handelt es sich nicht um Iglus aus Schnee. Die Iglus, eine Art Zelt, bestehen aus einem Aluminiumgerüst und einer transparenten Folie. Sie sind innert einer halben Stunde montiert und demontiert und haben keine feste Stromversorgung. Sie werden täglich vom Netz genommen. Im Innern können Gruppen von idealerweise sechs bis höchstens acht Personen gemeinsam am Tisch sitzen und einen gemütlichen Abend verbringen. Die Idee ist, dass Fondue serviert wird. «Wir ersetzen die Picknickdecke durch Iglus und Gondeln, das Bier durch ein Glas Walliser Weisswein, den Snack durch ein Fondue und fertig ist sie, die Ferienstimmung direkt am Vierwaldstättersee», erklärt Reto Wiederkehr. Damit präsentieren die jungen Gastronomen an schönster Lage eine touristisch attraktive Idee, die aber auch Erlebnisgastronomie für die einheimische Bevölkerung bietet.

Iglus stehen von Dezember bis März

Bevorzugter Standort ist in der Fussgängerzone am See. Sollte dies zu exponiert sein, gibt es als Plan B den Standort vor der Terrasse auf dem Rasen. Die Iglus würden von Dezember bis März aufgestellt.