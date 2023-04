Brunnen Im Bäckerei-Laden brach ein Feuer aus – das Lokal bleibt wohl längere Zeit geschlossen Im Brunner Café einer einheimischen Bäckerei brannte es in der Nacht auf Dienstag. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar.

Aus dem Ladenlokal steigt eine Rauchsäule. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz (Brunnen, 18. 4. 2023)

Es war ein privater Beobachter, der am Dienstag rund eine halbe Stunde nach Mitternacht der Kantonspolizei Schwyz meldete, dass aus einem Lokal mitten in Brunnen Rauch drang. Rasch war eine erste Polizeipatrouille vor Ort an der Bahnhofstrasse. Das Café und Verkaufslokal einer Innerschwyzer Bäckerei konnte schon nicht mehr betreten werden. Es brauchte die Spezialisten der Feuerwehr der Gemeinde Ingenbohl. Mit Atemschutz drangen die Feuerwehrleute ins Lokal ein, gleichzeitig schlug man mit einer Axt ein grosses Glasfenster ein, um die Räumlichkeiten vom dichten Rauch zu befreien.

Mit dem Hubretter verschaffte sich die Feuerwehr einen Überblick von oben. Es stellte sich heraus, dass sich die Flammen im Gebäude nicht ausgebreitet hatten. Allerdings zog der Rauch in die Wohnungen in den oberen Stockwerken. Eine Handvoll Bewohnerinnen und Bewohner mussten durch Polizei und Feuerwehr evakuiert werden. Das Haus war zumindest in dieser Nacht nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerschaft fand Unterschlupf in einem nahen Hotel. Café und Verkaufsgeschäft erlitten massiven Rauchschaden und dürften längere Zeit geschlossen bleiben.

Alarmiert wurde auch der Rettungsdienst Schwyz, dies primär als Vorkehrung. Es gibt keine Meldungen über Verletzte. Zur Brandursache gab es in der Nacht noch keine offiziellen Angaben. Die Kantonspolizei schickte unter anderem ihren Kriminaltechnischen Dienst vor Ort. Es ist jetzt Aufgabe der Ermittler, den exakten Hergang zu ermitteln.