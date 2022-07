Brunnen Nach Unfall auf der Axenstrasse: Bringt eine Autonummer auf dem See den Ermittlungs-Durchbruch? Noch ist nicht definitiv bestätigt, woher das versunkene Unfallfahrzeug am Wolfsprung stammt. Aber bei den polizeilichen Abklärungen macht man Fortschritte. Es muss sich um einen auswärtigen Wagen handeln.

Der Verkehr kam schlagartig zum Erliegen. Auf beiden Seiten stoppten die Automobilisten am Wolfsprung, stiegen aus ihren Wagen, schritten zum durchschlagenen Eisengeländer und blickten ungläubig 50 Meter in die Tiefe. Soeben war hier ein ein Fahrzeug von der Axenstrasse abgekommen und im Vierwaldstättersee versunken.

Den Menschenauflauf auf der Strecke hat am Sonntagmittag um 12 Uhr die Webcam des Strassenunterhalts festgehalten. Die fix installierte Überwachungskamera des Amts für Betrieb Nationalstrassen dokumentiert vom Rastplatz Wolfsprung aus in Blickrichtung Norden den Verkehrsfluss. Alle paar Minuten wird ein Screenshot öffentlich publiziert (am Sonntagnachmittag wurde die Kamera vom Netz genommen). Die Polizei hat derweil Zugriff auf das Original-Material. Dieses könnte zur Klärung des Unfallhergangs beitragen, je nach Qualität der Videoaufnahmen.

14 Bilder 14 Bilder Die durchbrochene Leitplanke. Bild: Geri Holdener

Anhand der Unfallspuren ist bisher erstellt, dass das Unfallfahrzeug auf dem Weg zum «Mosi» zuerst rechts in die nahe Felswand geprallt war. Ein Rad wurde abgerissen und flog direkt in ein entgegenkommendes Auto. Auch die Zeugenaussagen dieser Insassen fliessen in die polizeiliche Arbeit ein. Das abgerissene Rad liess Rückschlüsse auf die Automarke zu. Auf der Fahrbahn lagen Fahrzeugteile, die ebenfalls wichtige Erkenntnisse bringen könnten.

Wie ein Puzzle setzen die Ermittler der Kapo Schwyz alle Informationen Stück für Stück zu einem Bild zusammen. Während der Suche entdeckte man auf der Wasseroberfläche ein wegtreibendes Kontrollschild. Die Nummer des versunkenen Wagens? Offiziell sagt die Polizei derzeit nichts dazu. Der «Bote» weiss aber: Beim Unfallauto dürfte es sich um ein auswärtiges Fahrzeug handeln, allenfalls ein massiver dunkler SUV, der das alte Eisengeländer durchbrochen hat.

Als Nächstes steht laut dem Schwyzer Polizeisprecher Florian Grossmann eine minutiöse Vorbereitung der weiteren Sucharbeiten im See an. Man steht in Kontakt mit der Kantonspolizei Zürich. Die Zürcher Kollegen verfügen über ein speziell ausgerüstetes Boot, das Objekte in grosser Tiefe orten kann. Ausserdem wird abgeklärt, ob ein ferngesteuerter Unterwasser-Roboter mit Kameras und Greifarm benötigt wird.

Die Klärung dieser offenen Punkte braucht Zeit. Oberste Priorität hat jetzt, einen gefahrenfreien Verlauf der Suchaktion sicherzustellen. Für eine spätere Bergung wären dann nochmals zusätzliche, schwere Mittel herbeizuschaffen. Alles in allem muss man wohl von einem Zeithorizont von mehreren Tagen ausgehen, bis das Fahrzeug aus dem Wasser geborgen werden kann. Bis dahin herrscht eine traurige Ungewissheit.