Brunnen Person auf Fussgängerstreifen von Auto erfasst Auf der Gersauerstrasse in Brunnen ist es zu einer Kollision zwischen einer Person und einem Auto gekommen. Eine verletzte Person musste ins Spital gebracht werden.

Das in den Unfall verwickelte Auto kam auf dem Fussgängerstreifen zum Stillstand. Bild: Leserbild Bote der Urschweiz

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, kurz vor 17 Uhr, auf der Gersauerstrasse, Höhe Schillerweg. Zwei Polizeipatrouillen und ein Rettungswagen des Rettungsdiensts Schwyz rückten aus, wie ein Leser des Boten der Urschweiz meldete. Im Bereich des Fussgängerübergangs hatte sich eine Kollision ereignet. Die Polizei sicherte Spuren an einem Auto, das auf dem Fussgängerstreifen zum Stillstand gekommen war. Das Auto war von Gersau her in Richtung Brunnen unterwegs gewesen.

Das Team des Rettungsdiensts leistete medizinische Erstversorgung und brachte eine Person, vermutlich den Fussgänger, ins Spital. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort scheint es sich um eher leichtere Verletzungen zu handeln. Zum exakten Unfallhergang liegen noch keine offiziellen Angaben vor.

Während des Einsatzes lief der Verkehr an der Unfallstelle einspurig. Die Gersauerstrasse musste für die Ermittlungsarbeiten nicht gesperrt werden. (gh)