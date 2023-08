Brunnen Schwerer Unfall auf der Autobahn A4: Mann wird im Auto eingeklemmt Bei einer Frontalkollision sind drei Personen verletzt worden. Die Rega musste einen Mann mit erheblichen Verletzungen ins Spital fliegen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Nordportal des Mositunnels in Brunnen. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Vor dem Nordportal des Mositunnels in Brunnen ist es am frühen Samstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 55-Jähriger kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Er wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz geborgen werden, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Mit erheblichen Verletzungen wurde der Mann durch die Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Auch die Insassen des anderen Autos verletzten sich erheblich. Der 56-jährige Lenker und die 51-jährige Beifahrerin wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Der betroffene Strassenabschnitt der Autobahn A4 war während rund drei Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei Schwyz sucht Personen, die Angaben zum Unfall machen können (Tel. 041 819 29 29). (cgl)