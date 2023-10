Brunnen Schwyzer Polizei hat vermisste Person wohlbehalten aufgefunden Die Schwyzer Polizei ruft eine Vermisstmeldung zurück. Die gesuchte Person wurde aufgefunden.

Die Kantonspolizei Schwyz hat am Sonntagnachmittag eine vermisste Person wohlbehalten aufgefunden. Dies schreibt sie in einer Medienmitteilung. Die Person wurde seit Samstagnachmittag in Brunnen vermisst. (tos)