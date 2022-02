Brunnen-Sisikon Axenstrasse nach Lastwagen-Unfall gesperrt Auf der Axenstrasse vor Sisikon hat am Freitagmorgen ein Lastwagen die Felswand gestreift. Für die Bergung wurde die Strecke gesperrt.

Auf der Axenstrasse ist es zu einem Unfall gekommen. Leserbild: PilatusToday

Gemäss der Staukarte von Google Maps stand in den Morgenstunden der Verkehr zwischen der Schifferenegg und dem Dorf Sisikon auf Schwyzer Boden, wenige Meter vor der Urner Kantonsgrenze, still.

Screenshot: Google Maps

Hier war es zur Selbstkollision eines Lastwagens gekommen. Der Laster hatte die Felswand gestreift und wurde dabei massiv beschädigt. Er konnte nicht mehr weiterfahren. Laut dem Schwyzer Polizeisprecher David Mynall gab es keine Verletzte.

Kurz nach dem Unfall, ab 7.25 Uhr, wurde eine einspurige Verkehrsführung an der Unfallstelle vorbei aufgezogen. Es kam zu einem Rückstau auf beiden Seiten. Eine Stunde später musste die Strecke vorübergehend komplett gesperrt werden. Nur so war die Bergung des Lastwagens möglich. Für die Verkehrsregelung beim Wolfsprung wurde die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz aufgeboten. Auch beim Südportal des Flüelertunnels wird der Verkehr gestoppt. Man hofft, dass bis am Mittag die Axenstrasse für den Verkehr wieder freigegeben werden kann. (gh)