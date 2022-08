Brunnen Spettacolo geht mit über 50 internationalen Strassenkünstlerinnen und -Künstler in die fünfte Runde An diesem Wochenende ist es wieder soweit: Brunnen wird von bunten Gestalten bevölkert, von Artistinnen, Baby-Dinosauriern und Strassenmusikern.

Die Künstlerinnen und Künstler, im Bild die Britten Garaghty & Thom, durften vor grossem Publikum auftreten. Bild: pd

200 Auftritte, über 50 internationale Strassenkünstler und -Künstlerinnen, 7 Bühnen und 2 Zirkuszelte: Das ist das Programm von Spettacolo, dem internationalen Strassenkünstlerfestival in Brunnen. Die fünfte Ausgabe des Festivals startete am Freitagabend und dauert noch bis am Sonntagabend.

Wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben, seien am Freitag auch Publikumslieblinge der letzten Jahre wieder mit von der Partie gewesen. So scharten die Britten Garaghty & Thom viele Besucherinnen und Besucher um sich oder das Havana Acrobatic Ensebles aus Kuba zeigte akrobatische Kunststücke. Ausserdem waren drei Formationen mit Strassenmusik vor Ort. Auch ein grosser Baby-Dinosaurier war unterwegs – und wirkte sehr lebensecht, sofern man dies von einem ausgestorbenen Tier behaupten kann:

In Brunnen war ein (grosser) Baby-Dino unterwegs. Bild: pd

Ausserdem befinde sich auf dem Gelände ein Flohmarktstand, «an dem man mit aller Anstrengung nichts kaufen kann.» Wer dies ausprobieren möchte oder die anderen Darbietungen auskundschaften will, hat noch bis am Sonntag um 18 Uhr Zeit dafür.

Farbig und international geht es zu und her am Spettacolo. Bild: pd