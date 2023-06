Brunnen Velofahrer nach Kollision mit E-Scooter schwer verletzt Ein Velofahrer musste nach einem Zusammenprall mit einem E-Scooter mit der Rega in ein Spital geflogen werden.

Die Rega flog den verunfallten Velofahrer in ein ausserkantonales Spital. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz

Als ein 32-jähriger Velofahrer am Samstagnachmittag in Brunnen von der Schwyzerstrasse in die Luzernerstrasse fuhr, geschah ein folgenschwerer Unfall. Der Velofahrer knallte in einen E-Scooter, welcher die Luzernerstrasse überqueren wollte.

Wie die Kantonspolizei Schwyz schreibt, zog sich der Velofahrer bei der Kollision erhebliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er durch die Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Der 23-jährige Lenker des E-Scooters blieb unverletzt. (sfr)