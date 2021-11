Brunnen Zwei Hecken und ein Auto angezündet – Polizei hat Brandstifter ermittelt Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Kapo Schwyz einen 25-jährigen Mann überführt, der im Raum Innerschwyz in den letzten Tagen zwei Hecken und ein Auto in Brand steckte.

Am Freitagmorgen, 12. November, musste die Feuerwehr Ingenbohl wegen einer brennenden Thujahecke an die Alte Kantonsstrasse nach Brunnen ausrücken. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

Die Thujahecke an der Alten Kantonsstrasse in Brunnen brannte lichterloh. Archivbild Kantonspolizei Schwyz

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Dank intensiven Ermittlungen hat die Kantonspolizei Schwyz einen 25-jährigen Mann ermittelt, der die Thujahecke in Brunnen in Brand steckte. Der Beschuldigte ist zudem geständig, in der vergangenen Woche zwei weitere Brandstiftungen begangen zu haben. Er zündete in Ibach eine Hecke an und in Goldau versuchte er, einen parkierten Personenwagen in Brand zu stecken. Das Feuer erlosch jedoch rechtzeitig.

Die Kantonspolizei Schwyz schreibt: «Der beschuldigte Portugiese befindet sich zurzeit in Untersuchungshaft. Er muss sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz für die begangenen Taten verantworten.» (gh)