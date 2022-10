Buttikon SZ Raubüberfall auf Verkaufsgeschäft – Täterschaft flieht mit Bargeld Am Freitagabend hat eine unbekannte Täterschaft in Buttikon die Angestellte eines Verkaufsgeschäftes überfallen und Bargeld erbeutet. Verletzt wurde niemand. Die Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg.

Kurz vor 18.30 Uhr betrat eine unbekannte Person das Verkaufsgeschäft an der Schufelistrasse in Buttikon. Sie trug einen schwarzen Motorradhelm und forderte mit vorgehaltener Waffe von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld, so die Polizei Schwyz.

Mit einigen hundert Franken flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung. Das 36-jährige Opfer blieb unverletzt. Die Kantonspolizei Schwyz hat sofort eine Fahndung eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. (zfo)