Die Maskenpflicht wird an allen Schwyzer Schulen aufgehoben

Das Bildungsdepartement übernimmt die Lockerungen des Bundes und hebt die Maskentragpflicht an den Schwyzer Schulen auf. Im Sinne eines Frühwarnsystems bleibt das repetitive Testen an den Primarschulen ab der dritten Klasse, Sekundarschulen sowie den Mittelschulen vorderhand noch in Kraft.