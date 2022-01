Corona Kanton Schwyz spricht sich für kürzere Befristung der Massnahmen aus Der Kanton Schwyz hat zu den vom Bundesrat vorgeschlagenen Verlängerungen und Anpassungen der Covid-19-Massnahmen Stellung genommen. Die Regierung will die jetzigen Massnahmen bis zum 28. Februar befristen.

Wie der Kanton Schwyz in einer Mitteilung schreibt, spricht sich die Schwyzer Regierung dafür aus, die aktuell geltenden Massnahmen angesichts der hohen Fallzahlen und der unsicheren weiteren Entwicklung weiterzuführen. Er verlangt jedoch eine Befristung bis zum 28. Februar 2022 und nicht wie vom Bundesrat vorgeschlagen bis Ende März 2022.

Die Schwyzer Regierung stimmt zudem der geplanten Verkürzung der Gültigkeitsdauer von Impf- und Genesenenzertifikaten auf 270 Tage zu, damit die Zertifikate die EU-Anerkennung behalten.

Weil es derzeit viele Coronafälle gäbe, würden die Labore bei der Auswertung von PCR-Tests an ihre Grenzen stossen. Der Regierungsrat stimmt deshalb dem Vorschlag des Bundesrates zu, eine Priorisierung beim Testzugang vorzunehmen, heisst es in der Mitteilung. Demnach sollen Tests primär nach medizinischer Notwendigkeit und in zweiter Linie bei symptomatischen Personen eingesetzt werden.

Unterstützt werde auch der Vorschlag des Bundesrats, einen grundsätzlichen Wechsel bei den Quarantäne- und Isolationsbestimmungen zu prüfen. Angesichts der hohen Viruszirkulation könnte die behördliche Anordnung von Quarantäne und Isolation durch die eigenverantwortliche Selbstquarantäne und Selbstisolation ersetzt werden. (pl)