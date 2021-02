Coronamassnahmen Im Kanton Schwyz gilt nur noch Bundesrecht – einzig in Schulen nicht Die Kantonalen Coronamassnahmen gehen im Kanton Schwyz nur noch bei den Schulen über diejenigen des Bundes hinaus.

(pl) Der Regierungsrat hat die kantonal geregelte generelle Maskentragepflicht am Arbeitsplatz aufgehoben, weil die Bundesverordnung diese Bestimmung aufgenommen hat, dies schreibt der Kanton Schwyz in einer Mitteilung vom Donnerstag. Seit dem 18. Januar gilt schweizweit überall dort eine Maskenpflicht, wo sich mehr als nur eine Person in einem Raum aufhält. Ein grosser Abstand zwischen Arbeitsplätzen im gleichen Raum genügt nicht mehr.

Somit hat der Bundesrat die Maskentragepflicht am Arbeitsplatz gleich geregelt wie bis anhin der Kanton Schwyz. Nun gelten im Kanton Schwyz gegenüber dem Bund nur noch strengere Bestimmungen bei den Schulen. Der Bund schreibt ab der Sekundarstufe II eine generelle Maskentragpflicht vor. Im Kanton Schwyz gilt die Maskentragpflicht bereits ab der Sekundarstufe I.