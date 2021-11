Der Schwyzer Regierungsrat führt eine generelle Maskentragepflicht an Veranstaltungen in Innenräumen sowie eine Maskentragepflicht in öffentlich zugänglichen Einrichtungen ein. In Alters- und Pflegeheimen sowie Spitälern gilt sowohl für Mitarbeitende als auch für Besucher eine Zertifikats- oder Testpflicht.