coronavirus Uri und Schwyz lockern Obergrenze für religiöse Feiern Auch Uri und Schwyz lassen für religiöse Feiern wieder etwas mehr Personen zu. Die beiden Kantone heben ihre Obergrenze von 30 Personen auf und orientieren sich neu an den Vorgaben des Bundes, der 50 Personen erlaubt.

Für religiöse Feiern, etwa im Kloster Einsiedeln, sind neu 50 Personen zugelassen. Bild: Manuela Jans-Koch (Einsiedeln, 11. Dezember 2020)

(sda) Weil der Bundesrat eine Verschärfung der Massnahmen gegen die Coronapandemie treffen dürfte, hebe der Kanton Uri sein Covid-19-Reglement per Freitag auf, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Somit gelten die Vorgaben des Bundes und es können ab dem 19. Dezember bis zu 50 Personen an religiösen Feiern teilnehmen.

Letzteres gilt auch im Kanton Schwyz und zwar bereits am Mittwoch. Die Lockerung sei sinnvoll, da man sich damit den umliegenden Kantonen angleiche, und weil die Festtage anstehen würden, teilte der Schwyzer Regierungsrat mit. Anders als Uri behält Schwyz kantonale Massnahmen bei, die strenger sind als jene des Bundes.

So gilt eine Maskentragepflicht am Arbeitsplatz in den Innenräumen, ausser in Einzelbüros. Zudem gilt in Schwyz bereits ab der Sekundarstufe I eine generelle Maskenpflicht.

Der Regierungsrat äussert sich missbilligend zu den jüngsten Vorfällen, bei denen Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vorsätzlich missachtet worden seien. So war in Unteriberg am Samstag eine private Party mit rund 80 Personen aufgelöst worden. Wer sich nicht an die Regeln halte, verhalte sich unsolidarisch, schreibt die Regierung.