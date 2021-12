Covid-Impfung Ibach SZ: Arztpraxis hat rund 100 abgelaufene Impfdosen verabreicht In einer Schwyzer Arztpraxis wurden mutmasslich über mehrere Monate hinweg abgelaufene Impfdosen des Herstellers Moderna verabreicht. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz hat gegen die Ärztin ein Strafverfahren eröffnet.

In der Arztpraxis von Susanne Niemann in Ibach im Kanton Schwyz wurden vermutlich in den vergangenen Monaten an schätzungsweise über 100 Personen abgelaufene Covid-19-Impfdosen des Herstellers Moderna verabreicht. Dies schreibt der Kanton Schwyz in einer Mitteilung am Donnerstagmorgen. Das Amt für Gesundheit und Soziales habe aufgrund dieses Verdachts umgehend Kontakt mit dem Bundesamt für Gesundheit, mit Swissmedic und dem Impfstoffhersteller Moderna aufgenommen.

Für die betroffenen Personen sei keine Gesundheitsgefährdung durch die Verimpfung des abgelaufenen Impfstoffs zu erwarten, allerdings können derzeit keine verlässlichen Aussagen zur Wirksamkeit und damit zum Impfschutz gemacht werden, heisst es weiter. Entsprechende Abklärungen sind im Gange.

Wegen unzureichender Dokumentation der Impfungen in der Arztpraxis können derzeit nicht alle möglicherweise betroffenen Personen identifiziert und direkt kontaktiert werden. Alle Personen, die im laufenden Jahr eine Covid-19-Impfung in der Arztpraxis von Susanne Niemann erhalten haben, werden daher eindringlich aufgefordert, ihr Verhalten an den möglicherweise fehlenden Impfschutz anzupassen und besondere Vorsicht walten zu lassen. Dazu zählen das konsequente Tragen einer Schutzmaske, das Vermeiden von Menschenansammlungen und das Einhalten der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. (pl)