CVP gegen SP: Duell um letzten Sitz in der Schwyzer Regierung Sandro Patierno (CVP) und Michael Fuchs (SP) duellieren sich um den siebten und letzten Sitz in der Schwyzer Regierung. Wann der zweite Wahlgang stattfindet, ist unklar.

Am Mittwochmittag war Eingabeschluss für den zweiten Wahlgang, in dem das relative Mehr über die Wahl in den Regierungsrat entscheiden wird. Zur Wahl stellen sich Sandro Patierno (CVP, links) und Michael Fuchs (SP):

Bilder: PD

Patierno erreichte am Sonntag 12'641 Stimmen und verpasste das absolute Mehr um 50 Stimmen, Fuchs kam auf 10'627 Stimmen. Die im ersten Wahlgang angetretenen Elsbeth Anderegg Marty (SP) und Michael Spirig (Grünliberale) haben ihre Kandidatur zurückgezogen, wie die Schwyzer Staatskanzlei mitteilt. Ob der zweite Wahlgang wie vorgesehen am 17. Mai durchgeführt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird, ist noch nicht entschieden.

Bei den Regierungsratswahlen vom vergangenen Sonntag konnten sechs Sitze im ersten Wahlgang besetzt werden. Alle Bisherigen schaffen die Wahl, dazu zusätzlich Herbert Huwiler (SVP). Die restlichen Kandidierenden verpassten das absolute Mehr. Die Resulate im Details:

Schlussresultat von 16:10 Uhr, 30 von 30 Gemeinden * bisher im Amt. gewählt