Kanton Schwyz Polizeikommandant Damian Meier soll die Nachfolge von Regierungsrat Kaspar Michel antreten Am 25. September findet die Ersatzwahl für die Nachfolge des abtretenden Regierungsrats Kaspar Michel statt. Für den frei werdenden Sitz hat der Vorstand der FDP-Ortspartei Schwyz den 47-jährigen Schwyzer Damian Meier portiert.

Am 25. September findet im Kanton Schwyz die Ersatzwahl für den Regierungsrat statt. Nach Gesprächen mit verschiedenen Kandidaten schlägt der Vorstand der FDP Schwyz Damian Meier zuhanden der Nominationsversammlung vom 7. Juni zur Wahl vor. Noch bis zum 15. Mai können sich Interessierte bei Parteipräsident Urs Rhyner melden, so die Partei in einer Mitteilung.

Damian Meier (FDP) stellt sich für die Ersatzwahl in den Regierungsrat zur Verfügung. Bild: PD

Damian Meier verfüge über einen breiten und soliden Leistungsausweis mit langjähriger Führungs- und Politikerfahrung. Er kenne den Kanton Schwyz durch seine Tätigkeit als Schwyzer Polizeikommandant bestens und als Familienvater mit vier Kindern runde er das gewünschte Profil ab, begründet die Ortspartei ihre Entscheidung.

Damian Meier schloss das Lehrerseminar mit dem Primarlehrerpatent ab, studierte Jura und erlangte das Anwaltspatent. Er arbeitete als Gerichtsschreiber unter anderem am Obergericht des Kantons Uri. 2008 wechselte er zur Kantonspolizei Uri, bei der er 6 Jahre lang Chef der Bereitschafts- und Verkehrspolizei war. 2014 wurde er vom Regierungsrat zum Kommandanten der Kantonspolizei Schwyz gewählt. (zim)