Der Kanton Schwyz hat beim Hanfanbau keinen Überblick Die Produktion von legalem Hanf boomt. In manchen Kantonen gibt es für den Anbau eine Meldepflicht. Nicht so im Kanton Schwyz. Andreas Seeholzer

Eine grosse Hanfindoor-Anlage in Reichenburg, die 2017 von der Polizei ausgehoben wurde. (Bild: PD/Kantonspolizei Schwyz)

Für den Kanton Schwyz gibt es keinen Überblick darüber, wo und wie viele Hanf-Pflanzen angebaut werden. «Die Zuständigkeiten müssen beim landwirtschaftlichen Anbau über das Amt für Landwirtschaft laufen», sagt Beat Kollöffel vom Labor der Urkantone.

Armin Meyer vom kantonalen Amt für Landwirtschaft winkt ab: Das Amt sei nur für den Freilandanbau verantwortlich. Was in Hallen – also «indoor» – angepflanzt werde, sei nicht in der Verantwortung des Amts. «Hierfür fehlen uns die gesetzlichen Grundlagen.»

Mehr legale – weniger illegale Anlagen

Auch die Schwyzer Polizei kennt die genaue Zahl der Hanfpflanzen im Kanton Schwyz nicht. Laut Kriminalstatistik wird ein Rückgang der illegalen Anlagen, in denen im grossen Stil Drogen-Hanf produziert wird, verzeichnet. Parallel zum Rückgang der illegalen Hanfproduktion stellt die Polizei fest, dass immer mehr legaler Hanf produziert wird. «Anlagen, in denen CBD-Hanf produziert wird, kontrollieren wir regelmässig», sagt Dave Mynall, Mediensprecher der Schwyzer Kantonspolizei. Bei dieser sind zurzeit zehn CBD-Anlagen gemeldet, die periodisch kontrolliert werden. Die Mehrzahl dieser Anlagen befindet sich um äusseren Kantonsteil. Mynall:

«Mittels eines Schnelltests können wir vor Ort sofort feststellen, ob es sich um legalen oder illegalen Hanf handelt.»

Klar ist indes: Da keine Meldepflicht für die legalen Hanfanlagen besteht, hat die Polizei keinen Überblick über den legal im Kanton Schwyz angebauten Hanf. «Wir kontrollieren alle Anlagen, die wir kennen», sagt Mynall. Dies sind all jene, die freiwillig gemeldet werden, die bei Ermittlungen der Polizei aufgefallen sind, oder von der Bevölkerung aufgrund von Geruchsemissionen gemeldet wurden. Eine Meldepflicht für den Anbau von legalem CBD-Hanf gibt es nicht.

Breites Angebot an Hanfprodukten

Nicht einfacher macht es die Vielseitigkeit des Hanfes. Damit ein Produkt in der Schweiz legal vermarktet werden darf, muss es jener Gesetzgebung entsprechen, gemäss welcher es in Verkehr gebracht wird: Je nach Zuordnung kommt die entsprechende Gesetzgebung zur Anwendung. Und das Angebot CBD-haltiger Waren ist breit: Es umfasst Rohstoffe wie Hanfblüten oder -pulver, Extrakte in Form von Ölen oder Pasten sowie verwendungsfertige Produkte wie Kapseln, Nahrungsergänzungsmittel, Liquids für e-Zigaretten, Tabakersatzprodukte, Duftöle, Kaugummis und Salben, die teilweise als Pflegeprodukte angeboten werden. Hier die Kontrolle nicht zu verlieren, ist nicht einfach.

Zur rechtlichen Situation heisst es im Merkblatt Hanf des Bundesamts für Landwirtschaft: «Auf kantonaler Ebene wird empfohlen, den zuständigen Behörden jedes Vorhaben im Zusammenhang mit dem Anbau von Hanf zu melden. In manchen Kantonen ist diese Meldung zwingend.»