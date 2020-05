Der Sommer stattete dem Talkessel Schwyz einen ersten Besuch ab Der Blick auf den Talkessel von Schwyz war am Sonntag ein Traum. Eine willkommene Einstimmung auf den Sommer, auch wenn es jetzt noch einmal unfreundlicher wird.

Strahlender Sonnenschein auch auf der Alp Hochweid. Geri Holdener, Bote der Urschweiz

(gh) Angenehme 24,6 Grad zeigte die Wetterstation in Schwyz am Sonntagnachmittag an. Es war der krönende Abschluss eines herrlichen frühsommerlichen Wochenendes. Der Föhn trug ebenfalls zur Wärme bei. Am späteren Sonntagnachmittag gab es in Schwyz Böen von 34 km/h, bis am Montagmorgen könnten noch stärkere Windspitzen auf uns zukommen.

Im Verlauf des Montags kommen dann die nächsten Niederschläge bei Temperaturen um die 17 Grad. In der Nacht auf Dienstag wird es nochmals kühler. Die Schneefallgrenze sinkt auf 700 bis 1000 Meter, gleichzeitig lässt aber der Niederschlag nach. Zur Wochenmitte wird es knapp 12 Grad kühl werden, bevor auf das nächste Wochenende hin das Thermometer wieder nach oben zeigt.