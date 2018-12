Die Axenstrasse ist wegen einem Steinschlag zurzeit geschlossen Seit zirka 7:45 Uhr am Mittwochmorgen ist die Axenstrasse nicht mehr passierbar. Der Verkehr wird via Luzern umgeleitet. Der Seelisbergtunnel ist derweil nach einem Unfall wieder offen. Geri Holdener

(Bild: Geri Holdener, 26. Dezember 2018)

Gemäss Informationen des «Boten » ist die Strasse im Bereich Sisikon wegen eines Steinschlags nicht mehr passierbar.

Mitglieder der Feuerwehr Ingenbohl-Brunnen haben im Wolfsprung eine Umleitung aufgezogen. Der Transitverkehr wird via Luzern über den Seelisbergtunnel umgeleitet. Dort besteht aber zurzeit noch ein Rückstau, weil der Seelisbergtunnel nach einem Unfall bis vor kurzem auch gesperrt war.

Der Steinschlag am Axen hat sich unmittelbar beim Nordportal des Zingeltunnels ereignet. Geröllmassen türmen sich auf der Höhe des Ausstellplatzes. Die Strasse wurde nicht beschädigt, aber es wurden Schutznetze oberhalb der Galerie heruntergerissen. Nach wie vor kollern Steine den Hang herunter.

(Bild: Geri Holdener, 26. Dezember 2018)

Als Nächstes werden Experten des Bundesamtes für Strassen (Astra) die Gefahrenlage genauer zu beurteilen haben. Bis dahin bleibt die Axenstrasse geschlossen.

So ein Steinschlag vermag nicht unbedingt zu überraschen nach den starken Niederschlagen in den letzten Tagen. Dazu herrschten tagsüber Temperaturen von über null Grad, in der Nacht sanken sie aber unter den Gefrierpunkt. (red)

Update folgt