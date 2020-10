Video «Die Situation im Spital Schwyz verschlimmert sich zusehends» Das Spital Schwyz richtet sich mit einem emotionalen Video-Appell an die Bevölkerung. Nun müsse reagiert werden, sonst könne das Spital die Situation nicht mehr stemmen.

(pi) Im Video des Spital Schwyz, welches am Mittwoch auf Facebook veröffentlicht wurde, richtet sich unter anderem Reto Nüesch, Chefarzt Innere Medizin Spital Schwyz, an die Bevölkerung. «Wir haben immer mehr Patienten im Spital, denen es wirklich schlecht geht», so Nüesch.

«Unsere Isolationsstation für Covid-Patienten füllt sich täglich mehr und der Anteil Patienten mit Beatmungsbedarf nimmt zu.»

Es sei von grösster Wichtigkeit, die sich abzeichnende enorme Belastung für das Spital zu reduzieren. Nur so könne eine wohnortsnahe Behandlung der Patienten sichergestellt werden.

«Es ist so wichtig, dass die Bevölkerung jetzt reagiert», betont auch Franziska Föllmi, Direktorin Spital Schwyz.

«Tragen Sie Masken. Gehen Sie an keine Feste und tauschen Sie sich nur geschützt aus, wo möglich nur in kleinen Gruppen und in der Familie.»

Würden die Fallzahlen noch weiter steigen, könne das Spital Schwyz dies nicht mehr stemmen. «Wir müssen jetzt reagieren.»

Testcenter wird mit Anfragen überhäuft

«Damit die Situation nicht so bleibt, sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Schutzmassnahmen einhalten», Pietro Carino, Leiter Patienten Adm./Information.

Gedreht wurde auch auf der Pflegestation des Spitals. «Die Zeit zu reagieren ist jetzt», betont Simon Weibel, Leitung Pflege. «Die Pflegestationen sind voll mit Patienten, welche Covid-19 haben.»