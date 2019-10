Dino Hediger aus Steinen ist Schreiner-Nachwuchsstar Im Rahmen der Holz 2019 ist der neue Schreiner-Nachwuchsstar gekürt worden. Dino Hediger aus Steinen hat mit seinem Töggelikasten am meisten Stimmen der Messebesucher erhalten.

Dino Hediger freut sich über den mit 2500 Franken dotierten Preis, den er für seinen Töggelikasten erhalten hat. (Bild: PD)

(zim) Dino Hediger kann es kaum glauben, er ist Schreiner-Nachwuchsstar 2019. Die Besucher der Messe Holz 2019 in Basel haben seinem Töggelikasten am meisten Stimmen gegeben und ihn damit zum Sieger gekürt, heisst es in einer Mitteilung des Verbands Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM). Der vom VSSM zum sechsten Mal durchgeführte Nachwuchswettbewerb ist mit 2500 Franken dotiert.

«Es freut mich sehr, dass den Leuten mein Töggelikasten so gut gefallen hat», wird der 20-jährige Schwyzer in der Mitteilung zitiert. Er habe schon nach der Anlieferung und seinem ersten Tag an der Messe gemerkt, dass viele Besucher um den Kasten stehen und ihn bestaunen würden.

Den Töggelikasten hat Hediger, der aus Steinen kommt, im Rahmen des Lehrlingswettbewerbs des Kantons Schwyz gebaut. Gewählt hat er Ahorn- und Birnbaumholz. Der Töggelikasten ist laut Hediger total leimfrei. Es sei eine Spezialität seines Lehrbetriebs, der Lindauer AG in Steinen, Möbel ohne Leim zu bauen. Viele Elemente des Töggelikastens hat er mittels CNC (Computerized Numerical Control) hergestellt.

Weiterer Zentralschweizer in den Top drei

In der Publikumswertung ging der zweite Platz mit 206 Stimmen an Fabian Schlatter aus Seedorf BE (Lehrbetrieb Schreinerei Werner Schlatter AG in Wiler bei Seedorf). 184 Stimmen und somit Rang drei holte sich Jonas Staffelbach aus Hergiswil LU, der bei der Schreinerei Scherrer Willisau GmbH ausgebildet wird.